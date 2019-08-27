Смартфон Redmi Note 8 Pro полностью рассекретили

Для Redmi Note 8 Pro заявлено специальное водоотталкивающее покрытие (соответствует рейтингу IP52) и прочный корпус (выдерживает падения с высоты 1,5 м).

Все меньше времени остается до премьеры смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, и все больше подробностей о них появляется каждый день. Только вчера появилось подтверждение, что младшая модель Redmi Note 8 получит SoC Snapdragon 665 и квадрокамеру. И вот сейчас, после публикации источника, можно сказать, что старшая модель Redmi Note 8 Pro полностью рассекречена: в соцсети Weibo выложили таблицу, где перечислены все его характеристики и особенности.

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Начнем с особенностей. Для Redmi Note 8 Pro заявлено специальное водоотталкивающее покрытие (соответствует рейтингу IP52) и прочный корпус (выдерживает падения с высоты 1,5 м). Кроме того, Redmi Note 8 Pro получит не только дисплейный сертификат TÜV Rheinland, подтверждающий надежную защиту глаз от вредного синего света, но еще и сетевой этой же организации (гарантирует постоянное и бесперебойное подключение к сети с минимальной задержкой даже в сложных условиях), пишет itc.ua.

Redmi Note 8 Pro получил экран диагональю 6,53 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей. С матрицей LTPS LCD и каплевидным вырезом. Экран покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

В основе лежит однокристальная система MediaTek Helio G90T, объем оперативной памяти может составлять 6 или 8 ГБ, флэш-памяти — 64 или 128 ГБ. Слот под карточки microSD традиционно есть.

Фронтальная камера представлена одним датчиком разрешением 20 Мп, основная же собрана из четырех модулей разрешением 64, 8, 2 и 2 Мп. Говорится о режиме макросъемки, поддерживающем съемку с расстояния 2 см.

Емкость аккумулятора составляет 4500 мА·ч, есть поддержка технологии быстрой проводной зарядки Quick Charge 4+ и 18-ваттной беспроводной зарядки.

Из остального можно отметить громкий динамик с усилителем NXP Smart PA, разъем 3,5 мм для подключения наушников, инфракрасный порт для управления бытовой техникой и модуль NFC для бесконтактных платежей.

Габариты и масса Redmi Note 8 Pro — 161,3 х 76,4 х 8,8 мм и 199 г. Из коробки смартфон работает под управлением оболочки MIUI 10 на базе операционной системы Android 9 Pie.

Redmi Note 8 Pro можно будет купить в трех цветовых вариантах Ice Jade, Fritillaria White и Electro-optic Ash. Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти обойдется примерно в $250, а за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти придется отдать $290.

Напомним, официальная премьера смартфонов Redmi Note 8 состоится в Китае уже послезавтра, 29 августа. Кроме Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro в рамках мероприятия ожидается анонс бюджетной модели Redmi 8 и первого телевизора бренда Redmi. Вскоре после китайской премьеры Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro должны дебютировать в Европе.