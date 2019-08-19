Стала известна дата презентации новинок Redmi

64-мегапиксельный смартфон Redmi Note 8 и 70-дюймовый умный телевизор Redmi представят 29 августа.

Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг, как и было обещано, сегодня назвал точную дату следующей презентации новинок Redmi. Презентация назначена на 29 августа.

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Как известно, подразделение Redmi, выделившееся в самостоятельный бренд в начале года, сейчас выпускает не только смартфоны. Ранее под брендом Redmi вышли стиральная машина и ноутбук, а следующей категорией продуктов станут телевизоры, пишет itc.ua.

Буквально на днях китайский регулятор 3C одобрил выход умного телевизора с модельным номером L70M5-RA (цифра 70 указывает на диагональ экрана). Сегодня же Лю Вейбинг подтвердил, что линейка умных телевизоров Redmi TV дебютирует именно 29 августа. Пока не ясно, станет 70-дюймовая модель единственной в новоиспеченной линейке телевизоров Redmi, или же вместе с ней дебютируют и другие модели с экранами иной диагонали. Ожидается, что стоимость 70-дюймового умного телевизора Redmi будет близка к модели Xiaomi Mi TV 4S, которая на домашнем рынке оценена в ¥5199 (~$738).

Премьера 64-мегапиксельного смартфона Redmi Note 8, являющегося одним из самых ожидаемых смартфонов среднего класса второй половины этого года, также ожидается в этот день. На это указывает ответ топ-менеджера на уточняющий вопрос одного из пользователей.

Что касается самого смартфона Redmi Note 8, несмотря на множество утечек, с ним на данной стадии есть определенная неразбериха. Дело в том, что параллельно с базовым Redmi Note 8, если ориентироваться на утечки, готовятся еще несколько моделей в рамках обновленной линейки: более продвинутый вариант Redmi Note 8 Pro по аналогии с Note 7 Pro, а также модели Redmi 8 и Redmi 8A на замену нынешним Redmi 7 и Redmi 7A.

Буквально на днях смартфоны Redmi с модельными номерами M1906G7E/T и M1908C3IE/C прошли сертификационные испытания 3C и TENAA. И вот сейчас все указывает на то, что M1908C3IE/C — это Redmi 8, а под номером M1906G7E/T скрывается Redmi Note 8. Соответствующая запись в TENAA указывает, что смартфон Redmi Note 8 получил экран диагональю 6,217 дюйма, аккумулятор емкостью 5000 мА•ч и будет иметь размеры 156,3х75,4х9,4 мм. И это отлично согласуется с сообщением Лю Вейбинга, заявившего для Redmi Note 8 более продвинутый набор камер, более емкую АКБ и более высокий показатель эффективной площади дисплей (соотношение площади экрана к площади лицевой панели). В то же время пока доподлинно неизвестно, как будет выглядеть Redmi Note 8.