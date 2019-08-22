Mobile ID позволит существенно расширить спектр сервисов, которыми смогут воспользоваться абоненты lifecell с помощью мобильного телефона.

Украинский оператор мобильной связи lifecell запускает услугу Mobile ID для корпоративных клиентов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«С сегодняшнего дня корпоративные абоненты диджитал-оператора lifecell смогут пользоваться услугой Mobile ID. Это позволит им быстро и безопасно осуществлять удаленную идентификацию, получать доступ к электронным услугам и подписывать документы онлайн», - сказано в сообщении.

Пресс-служба оператора отметила, что услуга Mobile ID позволит существенно расширить спектр сервисов, которыми смогут воспользоваться абоненты lifecell с помощью мобильного телефона.

«Это электронные государственные услуги, онлайн-документооборот на платформах vchasno.ua и document.online, услуги Главного сервисного центра МВД Украины, налоговая отчетность, электронный кабинет налогоплательщика и другие», - сказано в сообщении.

Технология Mobile ID тестировалась внутри компании для организации электронного документооборота. С помощью сервиса обмена документами онлайн «Вчасно» сотрудники lifecell оптимизировали работу с подрядчиками, в несколько раз ускорили согласование и подписание документов и значительно упростили бизнес-процессы.

Работает услуга Mobile ID независимо от тарифного плана абонента и наличия мобильного интернета, для ее работы достаточно EDGE-покрытия.

Как сообщал УНИАН, мобильный оператор lifecell в первом квартале 2019 года увеличил чистый убыток на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 267 млн грн.

ООО «Лайфселл» на 100% принадлежит компании Euroasia Telecommunications Holdings B.V., 100% акций которой владеет турецкий оператор Turkcel.