Мобильные операторы увеличили уплату налогов: инфографика

Предприятия сферы связи и телекоммуникаций в I полугодии увеличили уплату налогов и сборов на 8%.

Предприятия сферы связи и телекоммуникаций Украины, обслуживаемые Офисом крупных налогоплательщиков, в январе-июне 2019 года увеличили уплату в бюджет налогов и сборов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 8% - до 5,7 млрд грн с 5,3 млрд грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

В частности, согласно инфографике на сайте Офиса, предприятия отрасли связи за указанный период увеличили отчисления на 10% - до 5,5 млрд грн.

Так, по объемам уплаты налогов и сборов в первую десятку вошли следующие предприятия отрасли связи: отечественный оператор мобильной связи «Киевстар», который уплатил 51% от общего объема отчислений, далее следует мобильный оператор Vodafonе с показателем 18,7%, «Укртелеком» - 9,5%, Lifecell – 9,2%, «Интертелеком» - 2,6%, Huawei - 2,5%, Datagroup – 2,1%, 3Mob – 1,5%, «Воля» - 1,5%, Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) – 1,4%.

По данным пресс-службы, в целом Офис сопровождает 15 крупных плательщиков - предприятий отрасли связи и телекоммуникаций, которые направляют в бюджет 2,4% от всего объема отчислений, которые обеспечиваются плательщиками Офиса.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, доходы предприятий в сфере телекоммуникаций и почтовой связи Украины, полученные от предоставления услуг, в 2018 году в сопоставимых ценах по сравнению с 2017 годом незначительно снизились - на 0,4%, до 72,6 млрд грн.

Из них доходы операторов мобильной связи составили 38,52 млрд грн, доходы предприятий от интернет-услуг - 12,27 млрд грн.