Фискальная служба доначислила бизнесу почти 22 миллиарда налогов и сборов

По данным ГФС, за 7 месяцев в бюджет поступило более 6 млрд грн по результатам работы подразделений аудита ГФС.

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) в январе-июле текущего года осуществила более 10 тыс. плановых и внеплановых проверок налогоплательщиков, по результатам которых доначислила к уплате в бюджет 22,7 млрд грн налогов и сборов.

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«В целом по результатам контрольно-проверочной работы доначислено в бюджет 22,7 млрд грн, из которых согласовано 6,7 млрд грн, в том числе основного платежа по налогу на прибыль – 1,699 млрд грн, НДС – 1,912 млрд грн», - сообщили в пресс-службе ГФС.

В частности, за указанный период сотрудники подразделения аудита ГФС провели 2,8 тыс. плановых проверок налогоплательщиков, 7,5 тыс. внеплановых проверок и 2 тыс. встречных сверок.

Так, Фискальная служба осуществила 132 проверки финансовых учреждений с обособленными подразделениями, по результатам которых доначислила 518,8 млн грн.

В свою очередь, по результатам контроля за соблюдением требований валютного законодательства ГФС доначислила пеню за нарушение сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности на общую сумму 315,3 млн грн, а также налога на прибыль с иностранных юридических лиц на 207,2 млн грн.

Кроме того, во исполнение постановлений суда (в том числе полученных в прошлом году) проведены 32 документальные проверки, по итогам которых к уплате в бюджет доначислено 151,2 млн грн. Кроме того, во исполнение других поручений правоохранительных органов, которые предоставляются при расследовании уголовных производств, налоговики провели 485 документальных проверок и доначислили 407,9 млн грн.

Также сообщается, что за указанный период сотрудники Фискальной службы провели 549 документальных проверок налогоплательщиков на предмет соблюдения законодательства Украины по вопросам государственного таможенного дела и доначислили к уплате в бюджет 509,4 млн грн.

Отмечается, что реальный вклад подразделений аудита ГФС по обеспечению поступлений в бюджет составил более 6 млрд грн, включая поступления денежными средствами и снижение отрицательного значения объекта налогообложения.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба в первом квартале 2019 года провела 4,3 тыс. плановых и внеплановых проверок налогоплательщиков, по результатам которых доначислила к уплате в бюджет 10,9 млрд грн налогов и сборов.