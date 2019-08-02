Эксперты ожидают снижения мировых продаж смартфонов

Основной причиной стало увеличение стоимости смартфонов и замедление циклов их обновления.

Глобальные продажи смартфонов продолжают снижаться, больше всего снижение затронет Японию, Западную Европу и Северную Америку.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Новые данные исследовательской компании Gartner прогнозируют снижение поставок на 2,5% (до 1,5 миллиарда устройств). Крупнейшими рынками, которых постигнет эта участь, являются Япония, Западная Европа и Северная Америка, где падение составит 6,5%, 5,3% и 4,4% соответственно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к этому привело увеличение стоимости смартфонов и замедление циклов их обновления. Даже крупнейший в мире рынок смартфонов, Китай, столкнулся с падением продаж по итогам года. Хотя здесь ключевую роль сыграли экономические проблемы. В частности, американские санкции против Huawei существенно повлияли на некоторые показатели, хотя сама компания продемонстрировала приличный рост на внутреннем рынке. Снятие запрета на доступ Huawei к американским технологиям должно улучшить ситуацию в дальнейшем.

Хорошая новость заключается в том, что во второй половине следующего года нас ожидает скачок, который будет связан с внедрением технологии 5G. Некоторые производители уже поспешили выпустить свои первые смартфоны с поддержкой сотовой связи пятого поколения, остальные (включая Apple) планируют сделать это в следующем году. Но для того, чтобы продажи начали стабильно расти, необходимы другие более серьёзные изменения в мобильной отрасли и, конечно же, более доступные цены на смартфоны.