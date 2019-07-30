Huawei нарастила продажи на 24% вопреки санкциям США

Поставки компании в первом полугодии выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Поставки китайской компании Huawei в первой половине 2019 года выросли на 24% вопреки введенным США санкциям.

Об этом сообщил глава совета директоров Huawei Лян Хуа на пресс-конференции в Шэньчжэне, передает liga.net.

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Так, поставки смартфонов Huawei вместе с устройствами принадлежащего ей бренда Honor в первом полугодии 2019 года составили 118 млн штук, что на 24% превышает показатель аналогичного периода 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в мае текущего года Минторг США внес в черный список компанию Huawei, а также 70 связанных с ней фирм из-за угрозы национальной безопасности.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что США позволят американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование, если это не составит большой проблемы для нацбезопасности США.

В Huawei, в свою очередь, попросили США вычеркнуть компанию из "черного списка".