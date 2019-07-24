Слайдер и моноблок: Xiaomi запатентовала новые смартфоны

Компания Xiaomi оформила две патентные заявки на новые мобильные устройства.

Компания Xiaomi оформила патентную заявку на мобильное устройство в форм-факторе слайдера, которое внешне напоминает прошлогоднюю модель Mi MIX 3 и предлагает продвинутые возможности в части съёмки.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

В закрытом положении практически всю лицевую панель смартфона занимает дисплей. Экран не содержит отверстий или вырезов для фронтальной камеры. Если же сдвинуть лицевую панель вниз, то открывается двойная камера для автопортретов. Задняя панель описанного в патенте устройства более заметно отличается от Xiaomi Mi MIX 3. Вместо двойной камеры в левой стороне корпуса данный аппарат содержит сразу четыре камеры, размещённые по центру в круглом блоке. На задней панели нет сканера отпечатков пальцев, скорее всего, его предлагается разместить под дисплеем. В устройстве также доступна выделенная кнопка вызова виртуального ассистента, как и у Mi MIX 3.

Дополнительно Xiaomi запатентовала новую форму выреза в дисплее для размещения фронтальных камер и сенсоров. Вместо широкого и глубокого выреза, применяемого в iPhone, и небольшого глубокого каплеобразного выреза, используемого во многих современных Android-смартфонах, китайская компания предлагает использовать длинный узкий вырез. Внешне он напоминает небольшое углубление, вызванное нажатием на упругую поверхность. В таком вырезе будет достаточно места для размещения двух фронтальных камер. На задней панели такого устройства предлагается разместить вертикальную тройную камеру в более традиционном для компании месте – в левой части корпуса. Здесь тоже не видео сканер отпечатков пальцев.