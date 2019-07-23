Google выпустит версию Android для кнопочных телефонов (фото)

Новинка, скорее всего, выйдет под брендом Nokia.

Компания Google готовит специальную версию операционной системы Android для кнопочных телефонов.

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Об этом сообщает Liga.net.

"Предполагается, что новинка выйдет под брендом Nokia", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая модификация Android внешне имеет много общего с системой, устанавливаемой на миллионы современных смартфонов.

"Сохранена общая стилистика, включая светлые оттенки интерфейса и дизайн пиктограмм", - подчеркивает издание.

При этом, рабочего стола, как такового, здесь нет – на главный экран просто выводятся информация о времени, дате, заряде батареи, уровне сигнала сотовой сети и открытом приложении.

В частности, на фотографии видно, что на телефоне запущен голосовой ассистент.