LG анонсировал выпуск четырех новых смартфонов

В данный момент известно, что смартфоны будут называться G10, G20, G30 и G40.

LG может выпустить новый смартфон G-серии ориентировочно в феврале 2020 года.

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Об этом сообщает портал IXBT.

Как стало известно, южнокорейская компания LG готовится выпустить несколько новых смартфонов линейки LG G.

Соответствующие заявки на товарные марки были поданы производителей в KIPRIS (Корейский центр информационного обслуживания промышленной собственности) 7 июля 2019 года. Эти товарные знаки указывают на то, что смартфоны будут называться G10, G20, G30 и G40.

Согласно информации, которой располагает ресурс Letsgodigital, компания LG может выпустить новый смартфон G-серии ориентировочно в феврале 2020 года.