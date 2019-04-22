LG запатентовала смартфон с тройной фронтальной камерой

Изображения в патенте также показывают, что в смартфоне установлена и тройная основная камера.

Южнокорейский производитель подал патентную заявку во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO) на смартфон с тройной фронтальной камерой.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Конфигурация камеры в документе не описывается, однако, судя по схематическим рисункам, все три объектива размещаются в характерном вырезе в верхней части экрана. Там же имеется дополнительный сенсор", - говорится в сообщении.

Некоторые западные ресурсы полагают, что фронтальная камера смартфона LG получит ToF-модуль (Time-of-Flight). Это означает, что в аппарате будет реализована система распознавания пользователей по лицу или управление жестами. Подобная камера установлена в текущих флагманах компании G8 ThinQ и V50 ThinQ. Остальные два модуля, вероятно, получат обычный датчик и датчик со сверхширокоугольным объективом.

Изображения в патенте также показывают, что в смартфоне установлена и тройная основная камера. Под ней находится сканер отпечатков пальцев (по-видимому, LG всё ещё не готова ко встроенному в дисплей дактилоскопическому датчику). На правой боковой грани есть кнопка для вызова голосового помощника Google Assistant.

Более важная деталь – отсутствие разъёма 3,5 мм для наушников, что означает вероятность отказа от аналогового аудиоразъёма в следующих моделях смартфонов LG. Именно это оставалось важной особенностью флагманов южнокорейской компании. Зачастую они выделялись отличным звуком благодаря встроенному ЦАП Quad DAC.