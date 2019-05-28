Названа дата презентации нового бюджетного смартфона Samsung Galaxy M40

Galaxy M40 приписывают SoC Snapdragon 675, дисплей Infinity-O с точечным вырезом под фронтальную камеру, как у более дорогих моделей компании, тройную основную камеру, 6/128 ГБ памяти и аккумулятор на 5000 мА·ч.

Смартфоны Samsung Galaxy M показали, что компания кардинально пересмотрела свой подход к бюджетным моделям, сделав их очень привлекательными на фоне конкурирующих предложений.

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К настоящему моменту Samsung уже выпустила три смартфона в рамках бюджетной линейки Galaxy M: Galaxy M10, M20 и M30. И вот на подходе четвертая модель Galaxy M40, которую должны представить в Индии 11 июня.

Как пишет itc.ua, грядущий бюджетный флагман Samsung Galaxy M40 должен закрепить успех линейки благодаря впечатляющему соотношению характеристик и цены. Собственно, Galaxy M40 приписывают SoC Snapdragon 675, дисплей Infinity-O с точечным вырезом под фронтальную камеру, как у более дорогих моделей компании, тройную основную камеру, 6/128 ГБ памяти и аккумулятор на 5000 мА·ч.

И если предыдущие утечки приписывали Galaxy M40 цену в эквивалент $350, то сейчас уже говорится о $290.