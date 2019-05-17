Amazon представила новые дешёвые планшеты Fire 7

Детский планшет будет доступен для покупки 6 июня по цене $100.

Amazon анонсировала обновлённую модель доступного планшета Fire 7, который получил более производительный процессор и вдвое больше флеш-памяти. В придачу к этому, компания также обновила планшет для детей Fire 7 Kids Edition.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

Новый Fire 7 оснащён неназванным четырёхъядерным процессором с частотой 1,3 ГГц и увеличенной пропускной способностью памяти. Объём оперативной памяти по-прежнему составляет 1 ГБ, а внутренней стало вдвое больше - 16 ГБ. Заявлена поддержка карт памяти microSD объёмом до 512 ГБ. Остальное оснащение планшета включает 7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1024×600 пикселей и две камеры: основная на 2 Мп и фронтальная на 1,3 Мп. Время автономной работы – до 7 часов. Fire 7 поступит в продажу 6 июня по цене $50. Новинку уже можно предварительно заказать на сайте производителя.

Fire 7 Kids Edition также получил новый процессор и поддержку карт памяти microSD объёмом до 512 ГБ. Остальные параметры идентичны обычной версии планшета. Самое главное изменение связано с защитным чехлом, который теперь имеет регулируемую подставку. Детский планшет будет доступен для покупки 6 июня по цене $100.

На каждый планшет по-прежнему предоставляется двухлетняя гарантия и годовая подписка на Amazon FreeTime Unlimited с книгами, обучающими играми, приложениями и прочим контентом для детей.