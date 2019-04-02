Как мог бы выглядеть IPhone 12: сеть впечатлил концепт нового смартфона Apple (фото, видео)

Дизайн подобен смартфонам iPhone X и iPhone XS, но обладает рядом технологичных нововведений.

Графический дизайнер Милош Томан создал на основе немногочисленной информации о грядущих новинках Apple серию рендеров, на которых воплотил возможный дизайн нового IPhone.

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Как сообщает «BGR», Томан назвал свой концепт iPhone X 2020, а в сопроводительном видео его также называют «iPhone 12». Дизайн подобен смартфонам iPhone X and iPhone XS, но обладает рядом технологичных нововведений. Так, на дисплее отсутствуют заметные вырезы, фронтальная камера и динамик.

Ранее сообщалось, что новый телефон американской компании Apple iPhone, который планируется к выпуску в 2019 году, будет оснащен реверсивной беспроводной зарядкой.