Huawei представила новые флагманские смартфоны: характеристики и цены (фото)

Стоимость Huawei P30 в Украине составит 22 999 грн в версии 6/128 ГБ. Huawei P30 Pro в базовой конфигурации обойдется в 27 999 грн, сообщают различные ритейлеры.

Компания Huawei провела официальную презентацию в Париже новейших флагманов P30 Pro и P30.

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Производительность обеих новинок обеспечивает 7-нанометровый процессор Kirin 980. Сканер отпечатка установлен под экраном.

Аппараты также похожи в вопросе беспроводных технологий. В остальном же есть существенные отличия, особенно в камерах, пишет tehnot.com.

Главной фишкой Huawei P30 Pro стала камера. Всего производитель поставил четыре модуля, один из которых — ToF для точной оценки глубины сцены.

Ультраширокий объектив способен делать 20-Мп фото, он охватывает 120 градусов (f/2.2, эквивалент 16 мм). Основная 40-Мп камера получила оптику с f/1.6 (ЭФР 27 мм). Модуль телефото (8 Мп, f/3.4) использует перископную конструкцию для оптического приближения с ЭФР 125 мм.

Вся система обеспечила 10-кратный гибридный зум. Производитель подчеркивает — в диапазоне от 27 мм («нативное» для основной камеры ЭФР) до 270 мм. Цифровой зум обеспечивает 50-кратное приближение.

Производитель перешел на схему пикселей RYYB (Y — желтый), что якобы обеспечивает на 40% больше света. Также компании покорилось ISO 409600, а значит аппарат сможет вытащить еще больше деталей из темной среды.

Камера Huawei P30 напоминает P20 Pro: 40-Мп основной модуль (27 мм, f/1.8), телефото на 8 Мп (обеспечивает 3-кратный зум, 80 мм, f/2.4) и ультраширокий вариант с разрешением 16 Мп и ЭФР 17 мм (f/2.2). ISO 204800 — тоже серьезное заявление, как и цифровое приближение в 30 раз.

Топовый смартфон производителя Huawei P30 Pro получил 6,47-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340х1080 точек. В отличие от прошлогоднего флагмана, вырез вверху экрана оказался каплевидным. Изогнутые грани решили оставить. Фронтальный динамик убрали, звук выводится напрямую через дисплей, что уже делали в LG.

Аппарат предлагает 8 ГБ ОЗУ и 128/256/5125 ГБ постоянной памяти. Также будет версия 6/128 ГБ. Емкость батарейки — 4200 мАч, это лучший показатель во флагманском сегменте. Смартфон защищен по стандарту IP68.

Интересным дополнением стала поддержка беспроводной зарядки и реверсивная работа для подзарядки других Qi-совместимых гаджетов.

6,1-дюймовая новинка Huawei P30 с разрешением 2340х1080 точек перешла на OLED. Теперь и Huawei не делает топовые смартфоны с IPS-экранами. Технологию окончательно сместили в средний класс. По крайней мере, дисплей P30 остался плоским.

Аппарат предлагает потребителям 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. Емкость аккумулятора составила 3650 мАч. Защита по стандарту IP53.

Приятный бонус — разъем для наушников 3,5 мм. В четырехкамерном P30 Pro ему места не нашлось.

Huawei P30 Pro и P30 появятся в чёрном, белом, красном, «аврора» и голубом градиентах. По пять цветов для каждого, без ограничений.

Стоимость Huawei P30 в Украине составит 22 999 грн в версии 6/128 ГБ. Huawei P30 Pro в базовой конфигурации обойдется в 27 999 грн, сообщают различные ритейлеры.