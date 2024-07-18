Сейчас налог действует только для отправлений стоимостью от 150 евро.

Правительство одобрило изменения в закон о бюджете-2024 относительно налогообложения почтовых посылок из-за рубежа. Об этом в Telegram сообщил заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Вот эта норма говорит о том, что отправления не будут облагаться НДС до 45 евро (а не 150 евро). И то не все", – отметил депутат.

Отмечается, что сейчас от налогообложения НДС и пошлиной освобождены отправления стоимостью до 150 евро. Такое решение Верховная Рада приняла еще в январе 2022 года. Закон тогда был направлен на снижение налога на посылки из-за рубежа путем увеличения безналогового лимита со 100 до 150 евро.

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Повышение налогов - последние новости

18 июля стало известно, что Кабинет министров разработал законопроект, по которому предусмотрено повышение налогов. В частности, военный сбор вырастет с нынешних 1,5% до 5% и более в отдельных случаях.

Кроме того, 18 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о повышении акцизного налога на топливо. Согласно ему предусматривается постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в ЕС.

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