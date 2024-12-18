В Украине после повышения налогов массово начали закрываться ФОПы, но есть нюанс

В первые дни количество закрытий достигало более 1 000 ежедневно.

В Украине после подписания президентом Владимиром Зеленским закона о налогах всего закрылось 22,5 тысячи ФОПов (ФЛП - физическое лицо-предприниматель) При этом в день подписания документа насчитали 2 332 закрытых бизнеса.

Аналитики Опендатабот отметили, что в первые дни количество закрытий достигало более 1 000 ежедневно, хотя обычно в день закрывается около 700 ФОПов. В то же время не приводятся данные о том, сколько за этот период было открыто ФОПов.

Всего с начала года в Украине в общей сложности 254 288 ФОПа прекратили свою деятельность. При этом больше всего закрытий произошло в марте - 28 690, но всплески активности наблюдались также в конце отчетных периодов. Отмечается, что такая тенденция объясняется желанием предпринимателей избежать лишних налоговых обязательств и упростить бухгалтерскую отчетность.

Видео дня

В то же время указано, что значительную роль в всплеске закрытия ФОПов осенью сыграло принятие закона о повышении налогов. Некоторые предприниматели считают новые налоги несправедливыми, в то же время чиновники отмечают низкие ставки по сравнению с ЕС.

Стоит отметить, что достоверных причин массового закрытия ФОПов в Украине не названо.

Работа ФОП в Украине - последние новости

Ранее аналитики "Опендатабот" сообщили, что почти 194 тысячи новых ФОПов открыли украинцы за 8 месяцев 2024 года. За этот же период закрылось чуть более 120 тысяч ФОПов. Более трети новых дел закрываются в первый год работы.

Больше всего новых дел открыли предприниматели в Киеве - 26 303 или 13,6% от общего количества. Активно регистрируют новый бизнес в Днепропетровской (18 025), Львовской (14 459), Киевской (14 428) и Харьковской областях (12 954).

Треть новых дел открывается в сфере торговли, а ІТ-сектор привлекает 7,6% новых предпринимателей. При этом рекордной стала доля женщин среди новоиспеченных бизнесменов - 60%, а в 2023 году этот показатель составлял 55,6%.

Вас также могут заинтересовать новости: