Больше всего регистрируют новый бизнес в столице, Днепропетровской и Львовской областях.

Почти 194 тысячи новых ФЛП открыли украинцы за 8 месяцев 2024 года. За этот же период закрылось чуть более 120 тысяч ФЛП. Более трети новых дел закрываются в первый год работы, сообщает пресс-служба "Опендатабот" со ссылкой на данные Единого государственного реестра (ЕГР).

Отмечается, что 193 192 новых ФЛП было зарегистрировано с начала года. Это даже больше, чем до начала полномасштабной войны, когда за тот же период открылось 186 144 новых дел.

Больше всего новых дел открыли предприниматели в столице - 26 303 или 13,6% от общего количества новых ФЛП в этом году. Активно регистрируют новый бизнес на Днепропетровщине (18 025), Львовщине (14 459), Киевщине (14 428) и Харьковщине (12 954).

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Треть новых дел открывается в сфере торговли, а ІТ-сектор привлекает 7,6% новых предпринимателей. Замыкает тройку наиболее востребованных направлений для новых дел предоставление индивидуальных услуг (7%). При этом, если в 2023 году среди лидеров были кафе и рестораны, то в этом году их вытеснило предоставление информационных услуг.

В "Опендатабот" также отметили, что рекордной стала доля женщин среди новоиспеченных бизнесменов - 60%. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 55,6%, а в первый год полномасштабной - 47%.

"Сейчас количество новых дел в 1,6 раз больше, чем закрытых. Так, 120 154 ФЛП закрылось в Украине с начала года. Больше всего пострадали вновь созданные предприятия: из тех, что были открыты в прошлом году, закрылось 24,5%, а из тех, что открылись в этом году, - 13,7%. Медиана деятельности ФЛП, закрытых в этом году, составляет 2 года и 7 месяцев", - говорится в сообщении.

Больше всего ФЛП закрылось в Киеве - 13% (15 770), Харьковской - 8% (10 097) и Днепропетровской - 8% (9 931) областях.

Экономика Украины - последние новости

В январе-апреле 2024 года 343 украинца подали на банкротство. Всего за последние 5 лет в Украине было открыто почти 2 тысячи дел о банкротстве физлиц.

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