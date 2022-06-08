Эксперты считают, что на восстановление столичного пригорода уйдет до двух лет.

Жилье в Ирпене, Буче и Гостомеле может резко подешеветь. Уже сейчас можно рассчитывать на скидку в 15-20%.

Об этом рассказал директор агентства Irpin House Олег Росновский в комментарии "Стране".

По его словам, цены после оккупации населенных пунктов под Киевом российскими военными сильно снизились.

"Реальные скидки, о которых можно говорить уже сейчас - минус 15-20%. Но разброс цен - просто огромный. Некоторые хозяева даже их повышают", - отметил эксперт.

Он рассказал, что квартиру в новостройке возле Бучанского парка можно купить от 14 тысяч долларов с рассрочкой на пять лет, в Ворзеле однокомнатную квартиру в 46 квадратов в новостройке продают за 21,4 тысячу долларов, в Гостомеле квартиру-студию в 21 квадрат отдают за 13 тысяч долларов, а в Ирпене квартира в 39,2 квадрата - 20 тысяч долларов. При этом Росновский указал, что много жилья продается по довоенным ценам.

"Сделок по пострадавшему от войны пригороду пока очень мало, поэтому говорить об устойчивом тренде рано. Но есть несколько "звоночков", которые позволяют предположить, что цены могут просесть и на 30%, и даже больше", - рассказал риэлтор Михаил Артюхов.

В свою очередь собственник оценочной компании "Дельта Консалтинг" Роман Рябов считает, что на большие скидки можно будет рассчитывать только там, где пострадала инфраструктура или сам дом, а также если это срочная продажа.

Стоит отметить, что до полномасштабной войны России против Украины Гостомель, Ирпень, Буча и Ворзель были популярными и стоимость квадратного метра держались на уровне 750 долларов. Сейчас же можно найти предложения менее 500 долларов за квадратный метр.

"Цены на жилье в любом населенном пункте традиционно формируются в зависимости от прайсов первички. По Гостомельскому направлению пока возобновило работу не так много застройщиков. Предложение есть, но ценники у многих еще довоенные, их не пересматривали. В отличии, скажем, от той же Борщаговки или Вишневого, где стройки уже ожили, а ценники даже немного подросли", - объяснил Артюхов.

Кроме того, не стоит забывать, что гривня просела в отношении доллара, поэтому цены в долларах на квадратные метры в новостройках в Ирпене или Буче автоматически снизятся

Также эксперты предполагают, что восстановление пригорода Киева займет до двух лет, что может способствовать дальнейшему снижению цены.

Как ранее сообщал УНИАН, аналитическая служба OLX недвижимость выяснила, что цены на долгосрочную аренду жилья в Киеве снизились, а на западе Украины наоборот выросли.

Отмечается, что из-за боевых действий и вынужденного переезда в относительно безопасные регионы украинцы в 1,5 раза чаще ищут арендованное жилье. Если еще за день до начала войны арендой на OLX Недвижимость интересовались 1,6 млн раз, то сейчас это число выросло до 2,7 млн поисков. Из них самый популярный запрос – это квартира (около 2,3 млн запросов).

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