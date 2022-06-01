Больше всего цены выросли в западных регионах Украины.

В Украине началось восстановление строительства новых домов. Купить квартиру во время войны уже реально, однако цены на новостройки выросли почти по всей стране.

Об этом свидетельствуют новые данные, опубликованные на странице ЛУН в Facebook.

"В марте можно было утверждать, что рынок новостроек заморожен, сегодня наблюдаем четкое восстановление строек во всех регионах, отдаленных от боевых действий. Цены на новые метры выросли по сравнению с довоенными даже в валюте", - говорится в сообщении.

Цены на новые квартиры в Киеве увеличились в среднем на 4,4%. Стоимость одного квадратного метра в новостройках столицы выросла до примерно 1 тысячи 410 долларов (почти 42 тысячи гривень). На Киевщине цены на квартиры выросли на 12.2%. В среднем стоимость одного квадратного метра в новостройках Киевской области выросла до 765 долларов (более 22 тысяч гривень).

В западных регионах цены на новые квартиры выросли минимум на 6.7% в Черновицкой области, до 15.5% в Хмельницком регионе, это является самым высоким показателем по стране.

В центральных регионах цены за квадратный метр выросли от 4% в Полтавской области и до 12.4% в Винницкой.

В южных регионах самая позитивная ситуация наблюдается в Одесской области, там на сегодня уже восстановлено 56% строек. Среди регионов, которые приближены к боевым действиям, Одесса демонстрирует наибольшую устойчивость - там строители одни из первых в стране продолжили работать над новостройками. Средняя цена квадратного метра в Одессе выросла на 2.5%.

В Запорожской области строительство новых жилищ возобновили на 2 площадках, это составляет 11% от всех новостроек в регионе. Там цены на квартиры наоборот упали в цене на 2%.

В северных регионах Украины также начали возобновлять строительство. В Житомирской область возобновили работу над 41% новостроек, там цены на такое жилье выросли на 12%. В Черниговской области уже начали работать на 17% объектов, новостройки уже подорожали на 13%. В Сумской области возобновлено строительство 11% новых домов, там цены на квадратный метр в новостройках выросли также на 13%.

"Самая сложная ситуация на Востоке, но и там имеем хорошую весть — первый застройщик в Харькове продолжил строительство жилого комплекса и еще в 12 других объектах застройщики открыли возможность приобрести квартиру в новостройке сейчас", - добавили в ЛУН.

Также сообщается, что цены на новостройки растут по всей стране и это связано в частности с увеличением стоимости строительных материалов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Центре занятости назвали самые нужные профессии во время войны.

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