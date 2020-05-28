Кабмин запускает новую инспекцию градостроительства вместо ГАСИ

Правительство приняло постановление, необходимое для продолжения начатой в марте реформы.

Кабинет министров принял постановление, необходимое для запуска Государственной инспекции градостроительства Украины в рамках реформы градостроительства, начатой в марте.

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Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

«Целью проекта постановления является обеспечение мероприятий по созданию Государственной инспекции градостроительства Украины. Принятие постановления обеспечит начало выполнения функций и полномочий инспекции», - прокомментировал решение министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

Как сообщал УНИАН, 13 марта Кабинет министров ликвидировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию и запустил систему градостроительства.

Постановлением №218 ликвидирована ГАСИ и создан центральный орган исполнительной власти – Государственная сервисная служба градостроительства Украины (Госсервисстрой).

Основными задачами новой структуры является предоставление (получение, регистрация), отказ в выдаче или аннулирование (отмена) документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ, принятие в эксплуатацию достроенных объектов.

Постановлением №219 создано еще два центральных органа исполнительной власти: Государственная инспекция градостроительства Украины и Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве.

Государственные органы будут осуществлять политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, технического регулирования в сфере градостроительства. Деятельность новых органов координируется Кабмином через министра развития громад и территорий.

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