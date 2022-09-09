Международные предприятия и организации, зарабатывающие миллиарды на бизнесе в рф, своим популизмом вносят вклад в убийства тысяч мирных людей в Украине.

Об этом Виктор Березенко, основатель Института когнитивного моделирования, сказал на недавно прошедшем в польском Карпаче 31st Economic Forum.

"Некоторые международные компании в определенной степени помогают Украине одной рукой и делают на этом пиар, в то же время другой рукой они продолжают зарабатывать миллиарды на российском рынке. Состояния в сотни и тысячи раз больше, чем их помощь. Мы должны понять, что такие популисты — не просто "добросовестные налогоплательщики". Они вкладывают деньги в производство ракет, снарядов и пуль, которые убивают украинцев, женщин, стариков и детей. Но когда беда придет в их дом и начнет уносить их привычную жизнь, близких и родных, они скажут: "Жизнь несправедлива"", — заявил Виктор Березенко.

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Эксперт особо подчеркнул, что несправедливой жизнь делают именно популисты в политике, бизнесе и религии. Их жизненное кредо - "Ничего личного, только бизнес". Они подменяют понятия и манипулируют популистскими заявлениями о сотрудничестве со страной-агрессором. Публично объявляют о выходе с российского рынка, вместо этого выискивают любые лазейки, чтобы остаться в рф.

"Их популизм убивает", — подчеркнул Виктор Березенко.