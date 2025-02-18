Вдвое больше, чем в прошлом году: Метинвест Ахметова вложит почти 6 млрд грн в свои комбинаты в Кривом Роге

Метинвест в 2025 году инвестирует в развитие криворожских горно-обогатительных комбинатов. Основные капиталовложения будут направлены на поддержку ключевого оборудования, создание альтернативных источников электроэнергии и обустройство безопасных и комфортных рабочих мест. По сравнению с прошлым годом, компания увеличила объемы инвестиций в железорудные активы более чем вдвое.

Наибольшую часть инвестиций направят на капитальные ремонты оборудования и сооружений комбинатов - более 1 млрд грн. Здесь реализуют инвестиционные проекты, которые обеспечат стабильность производственных процессов, надежную работу транспорта и ключевого оборудования, выполнение качественных показателей продукции для удержания конкурентных позиций и уменьшат затраты на производство железорудного сырья. Средства запланированы и на капитальные ремонты оборудования горнотранспортных, перерабатывающих комплексов, энергетического оборудования.

Один из приоритетов года также - энергетическая независимость, для того, чтобы минимизировать технологические риски для предприятий во время возможных отключений электроэнергии. Для этого на Северном и Центральном ГОКах планируется строительство газопоршневых электростанций общей мощностью около 20 МВт и солнечной генерации мощностью 23 МВт. На эти проекты суммарно будет направлено 1,3 млрд грн.

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Кроме того, в этом году 70 млн грн будет направлено на создание комфортных условий на рабочих местах - в частности, на капитальные ремонты бытовых помещений в административно-бытовых комплексах структурных подразделений комбинатов.

Также в 2025 году начинается активная фаза реализации стратегического проекта "Сгущение отходов обогащения на СевГОКе". Этот масштабный проект направлен на обеспечение транспортировки сгущенных хвостов обогащения на более высокие отметки хвостохранилища после 2026 года. Дополнительно он позволит уменьшить энергозатраты. В 2025 году планируется освоить 1,4 млрд грн.

"Как и в прошлом году, инвестиционная стратегия компании сфокусирована прежде всего на сохранении работоспособности предприятий, ведь пока идет война, реализация в Украине масштабных инвестпроектов по модернизации и созданию новых мощностей производства очень ограничена. Впрочем, несмотря на сложную ситуацию, компания не прекращает инвестировать в развитие", - говорит директор по капитальному строительству и инвестициям ГОКов Метинвеста Дмитрий Непомнящий.

Как известно, Метинвест заплатил в бюджет 20 млрд грн налогов в 2024 году. Это на 36% больше, чем в 2023 году. Также с 24 февраля 2022 года Метинвест, с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн - это второй показатель в государстве.