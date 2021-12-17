Заявки от претендентов принимаются до 21 января 2022 года.

В государственном "Укрэксимбанке" объявили о проведении конкурса на должность председателя правления банка.

Соответствующая информация размещена на сайте банка.

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"Согласно решению Наблюдательного совета, объявляется конкурсный отбор на должность председателя правления АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что претендент на должность председателя правления должен соответствовать следующим общим квалификационным требованиям: иметь высшее образование, опыт работы в банковском и/или финансовом секторе не менее 5 лет в совокупности, в том числе на руководящих должностях - не менее 3 лет (в роли председателя правления и заместителя председателя правления), а также опыт управления средними и крупными банками, ориентированными на корпоративных клиентов.

Согласно сообщению, документы претендентов на должность принимаются с 17 декабря 2021 года до 21 января 2022 года. Финальный этап конкурса – собеседование с Наблюдательным советом банка – будет проведен 17 февраля 2022 года.

"Укрэксимбанк" и инцидент с журналистами:

4 октября во время интервью председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера журналистам программы "Схемы" произошел инцидент: банкиру не понравился вопрос журналистов, и он приказал своим подчиненным забрать у них аппаратуру и стереть часть интервью, которая уже была записана.

В результате журналисты остались без видеозаписи, к тому же их силой час удерживали в кабинете председателя правления банка.

6 октября по обращению журналистов полиция открыла производство по ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Позже журналисты смогли восстановить видеозапись интервью, а Мецгера временно отстранили от осуществления полномочий председателя правления "Укрэксимбанка".

11 октября Мецгер заявил об увольнении с должности председателя правления банка.

Автор: Екатерина Жирий