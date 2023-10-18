Ранее пользователи из Украины не могли открывать новые магазины в этом маркетплейсе.

Отныне украинцы смогут официально открыть онлайн-магазины на одной из крупнейших платформ крафтовой продукции Etsy.

Как сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, онлайн-платформа Etsy объединяет более 90 миллионов покупателей со всего мира и специализируется на продаже handmade-изделий, винтажных вещей и крафтовой продукции.

"Теперь собственный платежный интерфейс Etsy запускается в Украине. Ранее пользователи из Украины не могли открывать новые магазины на Etsy. С запуском Etsy Payments это меняется - украинцы могут официально открывать на платформе магазины, продавать товары людям из Америки, Европы, Азии и т.д.", - отметил Федоров.

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По его словам, в Etsy Payments продавцы получат доступ к системе защиты Etsy Purchase Protection и специальную круглосуточную поддержку. Предприниматели также смогут управлять всей финансовой информацией своего магазина.

Отмечается, что с самого начала полномасштабного вторжения компания поддерживает Украину. В марте 2022 года Etsy направил письмо всем своим покупателям с мануалом, как поддержать украинских продавцов.

Новации в Украине

Украинцам вернули важная функция в Google Maps. С сентября 2023 года украинские предприниматели снова могут регистрировать свой бизнес на Google-картах, что поможет украинским малым и средним предпринимателям продвигаться. Еще в апреле 2022 года Google заблокировал для Украины возможность пользоваться сервисом Google business и добавлять новые объекты на карты из-за факторов безопасности.

В октябре стало известно, что в государственном мобильном приложении "Дія" тестируют важную функцию для покупки и продажи авто. Воспользоваться новой услугой можно будет за несколько кликов и без центра МВД.

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