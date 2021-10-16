Спрос на квартиры на "первичке" будет расти, прогнозирует эксперт.

В ближайшее время первичный рынок недвижимости ожидает повышение цен и увеличение спроса - этому поспособствует возможное подорожание газа.

Такой прогноз в комментарии озвучил СЕО девелоперской компании ENSO Рамиль Мехтиев, пишет сайт UBR.

"Рост цены на газ повлияет на повышение себестоимости многих потребительских товаров. Девелоперы будут реагировать схожим образом, поэтому удорожания не избежать", - объяснил он.

И добавил, что цена газа входит в структуру себестоимости стройматериалов, дефицит которых сейчас наблюдается. Это и вынуждает производителей повышать цену на них.

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"В ближайшем будущем мы, скорее всего, столкнемся с желанием поставщиков не просто компенсировать производственные издержки, а заложить возможность получения дополнительной прибыли, так как обстановка на рынке и информационный фон благоприятствуют этому", - спрогнозировал эксперт, уточнив, что подобный сценарий входит в общий вектор роста цен на недвижимость.

Поэтому, говорит он, квартиры в новостройках будут и впредь расти в цене. В будущем это приведет к тому, что инвесторы будут стремиться не откладывать покупки. Это, в свою очередь, отразится на спросе на него, который должен вырасти.

Ранее другой эксперт заявлял, что возможное введение локдауна в Украине ввиду ухудшения эпидемической ситуации повлияет на стоимость аренды жилья в сторону понижения. Все будет зависеть от того, насколько длинным будет усиленный карантин.

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Автор: Юрий Годован