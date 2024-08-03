После утверждения стандарта будет проведен ряд мероприятий для введения в правовое поле новой профессии: присвоение кода, упорядочение оплаты труда.

Национальное агентство квалификаций одобрило профессиональный стандарт "Оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер)", сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Как там отмечают, до сих пор у нас не было профессионального стандарта деминера и фактически операторы были вынуждены самостоятельно готовить специалистов для гуманитарного разминирования по собственным разработанным программам.

"Наличие же профессионального стандарта, который соответствует международным требованиям, создает единые правила для всех и существенно расширяет возможности для обучения деминеров. Это позволит привлечь к гуманитарному разминированию ветеранов, которые после обучения смогут работать как у украинских операторов противоминной деятельности, так и международных", - отметил заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

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После утверждения стандарта будет проведен ряд мероприятий для введения в правовое поле новой профессии: присвоение кода, упорядочение оплаты труда. Впоследствии на базе профессионального стандарта разработают соответствующий образовательный стандарт. После получения аккредитации от МОН, он позволит выпускать дипломированных деминеров на уровне с другими профессиями, говорят в ведомстве.

"Утвержденный профессиональный стандарт, который соответствует требованиям, позволит специалистам, имеющим международный сертификат, подтвердить свою квалификацию в Украине. Также украинские деминеры, которые пройдут обучение по новому стандарту, смогут работать в международных компаниях без необходимости начинать обучение с самого начала", - добавили в Минэкономики.

Ситуация с минированием Украины - детали

Российские оккупанты начали активно засыпать прифронтовые территории запрещенными противопехотными минами.

Так, на территории одного из фермерских хозяйств в селе Широкая Балка Херсонской области обнаружили сразу 18 мин типа ПФМ-1 ("Лепесток"), сообщает корреспондент УНИАН.

Стоит отметить, что эти мины крайне опасны из-за их неизбирательного характера жертв, особенно среди мирного населения. А их разминирование и транспортировка почти невозможны, поэтому их обычно уничтожают неподалеку от места обнаружения.

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