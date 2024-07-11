Эти мины крайне опасны из-за их неизбирательного характера жертв, особенно среди мирного населения.

Российские оккупанты начали активно засыпать прифронтовые территории запрещёнными противопехотными минами.

Так, на территории одного из фермерских хозяйств в селе Широкая Балка Херсонской области обнаружили сразу 18 мин типа ПФМ-1 ("Лепесток"), сообщает корреспондент УНИАН.

Стоит отметить, что эти мины крайне опасны из-за их неизбирательного характера жертв, особенно среди мирного населения. А их разминирование и транспортировка почти невозможны, поэтому их обычно их уничтожают неподалёку от места обнаружения.

Примечательно, что на обнаруженных минах нет маркировки, указывающей на наличие у них устройства самоуничтожения. То есть применение таких мин (без маркировки) является военным преступлением. Россияне иногда наносят фейковую маркировку, - через месяц мины находят целыми.

Война в Украине - использование мин

Наиболее загрязненными взрывоопасными предметами являются три области Украины. Такое заявление сделал начальник отдела организации работы по гуманитарному разминированию ГСЧС Украины Сергей Рева.

"На сегодня я бы определил три основных региона, которые являются наиболее загрязненными – это Харьковская, Донецкая и Херсонская области, если говорить о деоккупированных территориях. Это основные направления, над которыми мы сейчас работаем, и на которых сконцентрированы основные усилия", – сказал он.

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