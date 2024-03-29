Участниц проекта оценивали по нескольким критериям.

Издание "Украинская правда" в рамках проекта "УП 100. Сила женщин" составило перечень из 100 женщин-лидеров в различных сферах деятельности в Украине. 15 мест в нем заняли украинки из бизнеса – те, которые занимают руководящие должности в компаниях, работающих в Украине. Участниц проекта оценивали по вкладу в победу и развитие украинской государственности, влиянию на общественно-политические процессы и отстаиванию прав женщин и гендерного равенства.

"Мы отмечаем сотню украинских женщин, которые приближают победу ежедневным трудом, самопожертвованием и заботой о следующих поколениях украинцев", – отмечает редакция УП.

Среди 100 женщин-лидеров бизнеса:

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Елена Кошарна – основательница и главный исполнительный директор Horizon Capital.

– основательница и главный исполнительный директор Horizon Capital. Екатерина Загорий – соучредитель бюро социальных проектов Zagoriy Foundation и член совета директоров фармацевтической компании Дарница.

– соучредитель бюро социальных проектов Zagoriy Foundation и член совета директоров фармацевтической компании Дарница. Ирина Чечеткина – совладелица Rozetka.ua.

– совладелица Rozetka.ua. Вера Платонова – Chief Revenue Officer for Money Movement Solutions в Visa, управляющая региональными отделами продаж и разработки решений для Visa Direct.

– Chief Revenue Officer for Money Movement Solutions в Visa, управляющая региональными отделами продаж и разработки решений для Visa Direct. Елена Волошина – руководитель Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине.

– руководитель Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине. Елена Вовк – совладелица биотехнологической компании Enzym Group.

– совладелица биотехнологической компании Enzym Group. Инга Андреева – генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове.

– генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове. Нина Левчук – предпринимательница, ментор, соучредитель инициативы United for Ukraine.

– предпринимательница, ментор, соучредитель инициативы United for Ukraine. Филя Жебровская – совладелица и председатель наблюдательного совета "Фармак".

– совладелица и председатель наблюдательного совета "Фармак". Юлия Бадритдинова – генеральный директор McDonald's в Украине, Чехии и Словакии.

– генеральный директор McDonald's в Украине, Чехии и Словакии. Татьяна Калугина – генеральный директор "Корум Дружковский машиностроительный завод".

– генеральный директор "Корум Дружковский машиностроительный завод". Ольга Устинова – генеральный директор Vodafone Украина.

– генеральный директор Vodafone Украина. Юлия Кушер – основательница и дизайнер украинского бренда украшений SOLO for Diamonds.

– основательница и дизайнер украинского бренда украшений SOLO for Diamonds. Екатерина Зубарева – соучредитель украинского бренда SLEEPER.

– соучредитель украинского бренда SLEEPER. Юлия Бигун – основательница благотворительного фонда "Твоя любовь" и социальной компании OHRA Home.

К участию в жюри, которое отбирало кандидатуры для награждения и формировало шорт-листы в каждой номинации, был привлечен ряд влиятельных украинских и зарубежных деятелей. Среди них – советник премьер-министра Украины Наталья Бойко, исполнительный директор Transparency International Украина Андрей Боровик, руководитель бюро "Washington Post" в Украине Изабель Хуршудян и президент Американской торговой палаты в Украине Эндрю Гундер. Одним из генеральных партнеров проекта выступило Агентство США по международному развитию (USAID).