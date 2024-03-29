Издание "Украинская правда" в рамках проекта "УП 100. Сила женщин" составило перечень из 100 женщин-лидеров в различных сферах деятельности в Украине. 15 мест в нем заняли украинки из бизнеса – те, которые занимают руководящие должности в компаниях, работающих в Украине. Участниц проекта оценивали по вкладу в победу и развитие украинской государственности, влиянию на общественно-политические процессы и отстаиванию прав женщин и гендерного равенства.
"Мы отмечаем сотню украинских женщин, которые приближают победу ежедневным трудом, самопожертвованием и заботой о следующих поколениях украинцев", – отмечает редакция УП.
Среди 100 женщин-лидеров бизнеса:
- Елена Кошарна – основательница и главный исполнительный директор Horizon Capital.
- Екатерина Загорий – соучредитель бюро социальных проектов Zagoriy Foundation и член совета директоров фармацевтической компании Дарница.
- Ирина Чечеткина – совладелица Rozetka.ua.
- Вера Платонова – Chief Revenue Officer for Money Movement Solutions в Visa, управляющая региональными отделами продаж и разработки решений для Visa Direct.
- Елена Волошина – руководитель Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине.
- Елена Вовк – совладелица биотехнологической компании Enzym Group.
- Инга Андреева – генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове.
- Нина Левчук – предпринимательница, ментор, соучредитель инициативы United for Ukraine.
- Филя Жебровская – совладелица и председатель наблюдательного совета "Фармак".
- Юлия Бадритдинова – генеральный директор McDonald's в Украине, Чехии и Словакии.
- Татьяна Калугина – генеральный директор "Корум Дружковский машиностроительный завод".
- Ольга Устинова – генеральный директор Vodafone Украина.
- Юлия Кушер – основательница и дизайнер украинского бренда украшений SOLO for Diamonds.
- Екатерина Зубарева – соучредитель украинского бренда SLEEPER.
- Юлия Бигун – основательница благотворительного фонда "Твоя любовь" и социальной компании OHRA Home.
К участию в жюри, которое отбирало кандидатуры для награждения и формировало шорт-листы в каждой номинации, был привлечен ряд влиятельных украинских и зарубежных деятелей. Среди них – советник премьер-министра Украины Наталья Бойко, исполнительный директор Transparency International Украина Андрей Боровик, руководитель бюро "Washington Post" в Украине Изабель Хуршудян и президент Американской торговой палаты в Украине Эндрю Гундер. Одним из генеральных партнеров проекта выступило Агентство США по международному развитию (USAID).