Сейчас особо популярны сезонные вакансии.

Перед новогодними праздниками в Украине работодатели стали чаще искать сотрудников на сезонную работу - сейчас особо популярны вакансии продавцов елок, охранников и поваров.

Как пишет "Обозреватель", об этом рассказала руководитель отдела по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина.

По ее словам, специфика сезонной работы заключается в том, что оплата там часто производится ежедневно.

"Такой формат сотрудничества устраивает работодателей, ведь специфика работы иногда вынуждает их быстро находить людей и справляться с текучкой кадров. Соискателям, с их стороны, ежедневная оплата тоже удобна - у многих людей, которые устраиваются на такие работы, нет значительной финансовой подушки", - объяснила эксперт.

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По ее словам, больше всего таких вакансий доступно в Киеве, однако их число растет и в других городах, особенно миллионниках. Работодатели готовы платить 700-800 гривень в день также поварам, которые готовят глинтвейн. Именно его продают на многих новогодних ярмарках и локациях. В среднем поварам предлагают за смену 800 гривень.

Еще одной популярной вакансией сейчас является охранник точек продажи елок. Чаще всего работать нужно ночью, за одну смену можно заработать порядка 500 гривень.

Как сообщал УНИАН, за последний месяц осени по сравнению с октябрем в Украине на 18% выросло количество вакансий на рынке труда. Самой популярной специальностью в ноябре можно считать разнорабочего, а также сборщиков, грузчиков, электриков и упаковщиков.

Автор: Юрий Годован