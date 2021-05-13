Предусматривается, что запрет будет действовать до полного погашения долга перед бюджетами всех уровней.

Правительство предлагает запретить на основании решений суда руководителям предприятий, у которых есть долги перед государственным или местными бюджетами, покидать территорию Украины.

Как сообщается на сайте Кабинета министров, соответствующая норма содержится в правках к Налоговому кодексу, которые были утверждены на заседании правительства в среду, 12 мая.

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Предусматривается, что запрет будет действовать до полного погашения долга перед бюджетами всех уровней и государственными социальными фондами страхования.

Что этому предшествовало

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 12 мая, одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета.

По словам министра финансов Сергея Марченко, законопроект, направленный на ликвидацию схем уклонения от уплаты налогов, призван сбалансировать государственный бюджет, а также позволит привлечь в бюджет свыше 60 млрд грн.

Федерация работодателей Украины выступила против предложенных изменений в Налоговый кодекс.

По данным Федерации работодателей, изменения нанесут вред легальному бизнесу, который работает на общей системе налогообложения.

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Автор: Богдан Слуцкий