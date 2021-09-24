Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 15,8 млн человек.

Уровень безработицы в Украине среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет во II квартале 2021 года составил 9,3%, снизившись с 10,5% в I квартале.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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Отмечается, что количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,6 млн человек.

Что касается занятости, то по результатам обследования рабочей силы во II квартале количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло по 15,8 млн человек.

Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 49,7%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 56,2%.

В Госстате отмечают, что наблюдение охватывает все регионы Украины, кроме первой и второй зоны радиационного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Госбюджет-2022 и безработица:

Проект государственного бюджета на 2022 год предусматривает снижение безработицы в Украине в следующем году с 9,2% до 8,5%, а также рост среднемесячной заработной платы на 4,4% в реальном измерении.

Автор: Екатерина Жирий