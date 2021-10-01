Программное обеспечение РРО должны доработать.

Фискальный кассовый чек в Украине дополнили новой строкой. В чеке могут указывать номер акцизной марки на приобретаемый алкоголь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Приказ министерства о добавлении нового реквизита в чеки вступил в силу 1 июля. Впрочем, до 1 октября новые требования не распространялись на чеки с регистраторов расчетных операций (РРО), которые включены в госреестр.

Также в этот день производители имели доработать программное обеспечение РРО, чтобы добавить реквизиты номера акциза к форме чеков.

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В то же время, пояснили в Минфине, печатать чеки с цифровым значением акциза на алкоголь пока не будет обязательным.

"Законом о применении РРО пока не предусмотрена обязанность указывать цифровое значение акциза на алкогольные напитки в чеках. Итак, с 1 октября у налоговых органов не возникнет оснований для применения штрафных санкций за выдачу расчетного документа без указания марки акцизного налога", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что по итогам первого полугодия 2021 года акцизный налог на алкоголь не дал существенного увеличения пополнений госбюджета.

Автор: Анна Нагорная