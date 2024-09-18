Отмечается, что уже не первый раз, когда турецкие банки отказываются работать с Россией.

Турецкие банки Турции начали массово отказывать российским компаниям в проведении платежей в ЕС и другие страны. Проблему не решает даже предоставление всех необходимых документов.

Российское издание "Ведомости" пишет, что европейские банки время от времени стали отказываться принимать оплату за товары для российского бизнеса через турецкие банки.

При этом один из источников рассказал, что при попытке провести оплату за товар через Турцию поставщик из Болгарии попросил перевести деньги через "нормальную" страну.

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Отмечается, что из-за ужесточения правил работы со стороны европейских банков, финучреждения Турция в начале сентября начали отказывать в проведении транзитных платежей. Проблему не решает даже предоставление банку дополнительных документов по поставке.

Партнер юрфирмы FTL Advisers Игорь Кузнец заявил, что в Турции всегда было 2-3 банка, которые занимались российскими переводами в другие страны, но теперь возникли проблемы даже с ними при оплате в долларах, евро и юанях.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда турецкие банки приостанавливают работу с Россией. Такая ситуация была в начале года, когда банки ряда "дружественных" стран, в том числе Турции, опасаясь вторичных санкций США, ограничили за работу с российскими компаниями.

Вскоре постепенно транзакции возобновились. Летом же проблемы с платежами через Турцию вернулись.

Иностранные банки не хотят работать с РФ - что известно

Россиянам становится все труднее торговать с Китаем. Торговля с азиатской страной фактически превратилась для российских экспортеров в авантюру из-за замораживания или задержки прямых платежей в юанях.

Позже стало известно, что MBank, который является одним из крупнейших в Кыргызстане, приостановил российские денежные переводы.

Позже банки ОАЭ неожиданно перекрыли поток платежей из России за товары из Китая.

20 августа стало известно, что Freedom Bank приостановил российские платежи. Финансовое учреждение Казахстана остановило работу с платежной системой "Золотая корона".

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