Некоторые фирмы заявили, что прямые платежи в юанях теперь практически невозможны.

Российские экспортеры жалуются, что торговля с Китаем превратилась в авантюру. Прямые платежи в юанях все чаще замораживаются или задерживаются после того, как США в июне расширили критерии для введения санкций.

Издание Bloomberg пишет, что после последнего раунда американских санкций осуществлять прямые платежи из Китая в Россию стало очень сложно или даже невозможно, даже если использовать юани.

Проблема затрагивает не только такие товары, как металлы и сельское хозяйство, но и другие отрасли. Ассоциация российских автомобильных дилеров на прошлой неделе предупредила, что импорт автомобилей и автозапчастей из Китая, который сейчас является основным поставщиком, может остановиться из-за проблем с расчетами.

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Ситуация показывает, как все более драконовские санкции против России постепенно сказываются на экономике страны. В июльском докладе о макроэкономических и финансовых тенденциях Центральный банк заявил, что он наблюдает "снижение степени открытости российской экономики, что выражается в уменьшении доли импорта и экспорта в ВВП и увеличении роли внутреннего спроса и производства".

С конца прошлого года Россия также столкнулась с трудностями в операциях с другими крупными торговыми партнерами, включая ОАЭ и Турцию, поскольку давление США на кредиторов замедляет сделки. Торговля с Индией также столкнулась с трудностями из-за неполной конвертируемости рупии.

Китай стал главным торговым партнером России после вторжения Кремля в Украину в феврале 2022 года и последовавших за этим масштабных санкций, введенных США и Евросоюзом против Москвы. С тех пор объем торговли между двумя странами вырос более чем на 60% до 240 миллиардов долларов в 2023 году, и Россия обогнала Германию, Австралию и Вьетнам в списке главных торговых партнеров Пекина. На юань сейчас приходится около 40% экспортных и импортных платежей России и более половины стоимости на российском валютном рынке.

"Санкции США и угроза введения дополнительных ограничений уже привели к тому, что в Китае растет число банков, которые не хотят проводить платежи и внешнеторговые расчеты с Россией", - говорит Александр Потавин, аналитик ИК "Финам" в Москве.

Те, кто испытывает проблемы, часто могут найти альтернативные способы оплаты, в том числе с помощью криптовалют или маршрутизации транзакций через бывшие советские республики - Казахстан или Узбекистан - хотя это и увеличивает расходы.

"Явного обвала импорта из-за задержек мы пока не видим, но импорт в рублях уже начал снижаться", - сказал Дмитрий Полевой, директор по инвестициям московской компании Astra Asset Management. "Доля рублевого импорта в ВВП "заметно снижается после восстановления в 2023 году".

Санкции США против России - последние новости

12 июня США ввели новые санкции против России. Под "каток" ограничений на этот раз попали физические и юридические лица в РФ и третьих странах, которые помогают поддерживать войну против Украины.

Российские компании сообщили местным СМИ, что вопросы оплаты импорта из Китая были решены после того, как Владимир Путин в мае отправился в Пекин на встречу с китайским коллегой Си Цзиньпином. Небольшие региональные банки начали принимать юани из России, защищая более крупных кредиторов, которые перестали обслуживать сделки с российскими предприятиями, чтобы избежать санкций.

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