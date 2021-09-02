Дорожники уже успели укрепить основу методом регенерации на 12 км автодороги.

В Запорожской области стартовал ремонт трассы Н-15 Запорожье - Донецк. На участке от реки Верхняя Терса до границы с Днепропетровской областью специалисты уже отфрезеровали около 15 км изношенного покрытия.

Работы идут круглосуточно в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Укравтодор.

"Из-за того, что значительная часть участков автодороги имела просадку асфальта, а также большую колейность, работники подрядной организации выполняют работы по стабилизации основания дорожной одежды по технологии "холодный ресайклинг", - говорится в сообщении службы.

Рабочие уже успели укрепить основу методом регенерации на 12 км автодороги.

В целом ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" по заказу Службы автомобильных дорог в Запорожской области отремонтирует 18,8 км трассы Н-15 на участке км 51+106 — км 69+888.

"На время ремонта, на отдельных участках автодороги организовано реверсное движение. Поэтому Служба автомобильных дорог в Запорожской области просит водителей с пониманием относиться к временным неудобствам и соблюдать требования дорожных знаков", - предупреждает запорожский автодор.

Напомним, ранее украинский автогонщик и популярный блогер Алексей Мочанов проехал по центральной Украине, чтобы оценить состояние дорог и ход программы Владимира Зеленского "Большая стройка".

Автор: Григорий Бондарь