В прошлом году в Украину ввезено 716 тысяч тонн аммиачной селитры. Это 250 "Бейрутов" - эксперт

Импортерами аммиачной селитры в Украину сегодня являются, как минимум, четыре десятка фирм, бенефициаров которых не всегда легко проследить.

Директор Института социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Миселюк считает, что в Украине начинают потихоньку забывать о взрыве в Бейруте, а саму тему с аммиачной селитрой спускать на тормозах.

Статистику оборота аммиачной селитры в Украине аналитик представил у себя на странице в сети Фейсбук.

«2,7 тысяч тонн аммиачной селитры, взорвавшейся в порту Бейрута – это более чем в три раза меньше, чем в данный момент находится в порту «Южный» на хранении. Акции активистов в данный момент являются единственной надеждой на то, что проблему начнут как-то решать. В украинских портах ежемесячно хранится и переваливается от 100 до 150 тысяч тонн аммиачной селитры, которая импортируется в основном из Грузии, Болгарии, Турции и Румынии», - пишет эксперт.

По данным Миселюка, в Украине, по разным оценкам, расположено более 600 складов по хранению этого взрывоопасного вещества. Насколько соблюдаются нормы хранения и какое количество аммиачной селитры концентрируется на этих складах – выяснить из открытых данных невозможно.

«Основные производители аммиачной селитры в Украине – «Ривнеазот», «Азот» (Черкассы) и «Северодонецкое объединение «Азот». Все предприятия входят в холдинг «Остхем», который на прошлой неделе оперативно заявил, что на их объектах постоянно проводятся комплексные плановые и внеплановые проверки такими ведомствами как СБУ, МЧС, Госэконадзор на соответствие требованиям безопасности», - заявил эксперт.

Миселюк приводит данные Госкомстата Украины, согласно которым в Украине из года в год растет объем импорта аммиачной селитры. Если в 2016 году объем импорта составил менее 100 тысяч тонн, то в 2017 он был уже около 340 тысяч, в 2018 – 440 тысяч и в 2019 году его объем составил 716 тысяч тонн.

«Кто и как контролирует весь этот объем, равный 250 «Бейрутам», а также его путь, начиная от его попадания в Украину и вплоть до внесения в почву? – крайне запутанный вопрос», - утверждает аналитик.

По данным Миселюка, импортерами аммиачной селитры в Украину сегодня являются, как минимум, четыре десятка фирм, бенефициаров которых не всегда легко проследить.

«А даже если это понятно, то кто в Украине контролирует импортеров этого опасного вещества, и кто следит за тем, чтобы фирмы делали все необходимые расходы на безопасность?», - спрашивает эксперт.

По словам Директора Института социально-политического проектирования «Диалог», львиная доля импорта нитрата аммония в Украину (он же – аммиачная селитра) поставляется в Украину с «РуставиАзота», принадлежащего российской корпорации АФК «Система» олигарха Владимира Евтушенкова.

«Это именно та селитра, которая рванула в Бейруте», - сообщает эксперт.

Андрей Миселюк отмечает, что если в 2017 году лишь каждая пятая тонна нитрата аммония попадала в Украину через порт, то в прошлом году украинские порты приняли почти 70% всего импорта, что соответствует объему в полмиллиона тонн.

Многие украинские порты, по словам аналитика, как и бейрутский, не имеют ни специального оборудования, ни специализированных складов для хранения аммиачной селитры.

«Херсонский морской порт перевалил в минувшем году более 150 тысяч тонн нитрата аммония (еще 33 тысячи тонн приходятся на речной порт Херсона). Три николаевских порта совместно перевалили еще около 120 тысяч тонн за год. Более 200 тысяч тонн перевалено в портах Одесской области (Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и других)», - пишет эксперт.

«Судя по тому, что в порту «Южный» даже не могут разобраться с лежащим там два года взрывоопасным грузом, вопрос завис где-то в стенах КМУ всерьез и надолго. Чиновники, похоже, решили отделаться ритуальными действиями», - отмечает Миселюк.

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