В ногу с Европой. Как Украина борется с глобальными изменениями климата

Украина, наряду с развитыми европейскими странами, обязалась снижать выбросы парниковых газов в атмосферу, которые приводят к изменениям климата. Перед экономикой нашей страны стоит серьезный вызов: сохранить ключевые отрасли и, при этом, сделать их работу безвредной для экологии. А для этого понадобятся десятки миллиардов долларов инвестиций и разработка инновационных технологий.

Ученые бьют тревогу: планете Земле грозит глобальное изменение климата, связанное с потеплением, которое, в свою очередь, является результатом парникового эффекта, вызываемого выбросом в атмосферу парниковых газов.

Некоторые из основных парниковых газов образуются естественным путем, но, в основном, повышение их концентрации в атмосфере за последние 250 лет вызвано деятельностью человека.

К долгоживущим парниковым газам, которые оказывают наибольшее воздействие на климат, относятся углекислый газ (CO2), метан и закись азота. Они сохраняются в атмосфере вплоть до нескольких столетий и дольше.

Общеизвестным фактом является то, что в наибольшей степени за выбросы парниковых газов в атмосферу ответственны отрасли, предприятия в которых сжигают ископаемое топливо (уголь, нефть и газ), поскольку во время этого процесса выделяется СО2.

Меж тем, не многие знают, что развитие животноводства также спровоцировало колоссальные выбросы метана и углекислого газа. Вряд ли любители сочных говяжьих стейков задумываются о том, что коровы доминируют среди других животных и, по мнению экспертов, являются одним из главных загрязнителей на Земле. В целом, домашний скот продуцирует больше парниковых газов, чем транспортная отрасль: 16 процентов против 13 процентов.

Закись азота, в свою очередь, продуцируют предприятия химической промышленности.

Процесс уничтожения лесов, который является актуальной проблемой для всего мира, также приводит к усилению парникового эффекта из-за выделения в атмосферу углерода в виде СО2, находившегося в биомассе леса.

С начала индустриальной революции, которая ознаменовала всплеск промпроизводства, совокупный уровень выбросов углекислого газа (CO2) вырос на 40 процентов, а метана – на 150 процентов.

Что с этим делать?

Рост уровня парниковых газов увеличивает температуру нижних слоев атмосферы и сбивает привычный климатический уклад. Исследователи НАСА прогнозируют повышение средней температуры на Земле от 1,5 до 6 градусов по Цельсию в течение следующего столетия. В результате этого происходит больше наводнений, штормов и засух. Такие явления неизбежно бьют по экономической жизни государств.

В связи с этим, все цивилизованные страны разработали план борьбы с климатическими изменениями, закрепив обязательства каждой страны в Парижском климатическом соглашении. Более того, в 2019 году Европа приняла "Зеленое соглашение" - пакет мер, направленный на модернизацию экономики и социальной сферы в целях превращения Европы в "климатически дружественный" континент до 2050 года.

Не обошла эта участь и Украину.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина для выполнения своего второго национально определенного взноса в рамках Парижского соглашения, предусматривающего уменьшение выбросов парниковых газов в атмосферу до 35 процентов от уровня 1990 года, должна в следующие десять лет привлечь более 100 миллиардов евро капитальных инвестиций. Возникает большой вопрос: где взять эти деньги?

Украина на пути к изменениям

В Украине сильнее всего поставленные цели отразятся на энергетике, транспорте, ЖХК, так как это отрасли с наибольшим объемом выбросов СО2. Эти три отрасли суммарно занимают 71 процент в общем объеме выбросов.

Металлургия в этом списке находится только на шестом месте с долей выбросов всего 6 процентов. Тем не менее, украинские металлургические предприятия показывают свое намерение стать лидерами общемирового экологического тренда.

Крупнейшая в Украине металлургическая компания "Метинвест" разрабатывает "дорожную карту" для декарбонизации производственных процессов на своих предприятиях и снижения нагрузки на окружающую среду.

Генеральный директор компании Юрий Рыженков сказал, что также в планах компании – переход на европейскую систему мониторинга и отчетности по экологии: в Украине пока отличается система мониторинга.

"Я уверен, что мы в ближайшие пять-семь лет сможем перейти на европейские стандарты, тем более, первые шаги уже были сделаны", - сказал он.

По его словам, в отличие от общего тренда в стране – "деиндустриализироваться" и закрыться, "Метинвест" выбрал инвестиционный путь, который позволит в долгосрочной перспективе сохранить стратегически важную индустрию и, одновременно с этим, создать экологически чистые предприятия, которые будут соответствовать всем стандартам, существующим в мире.

Сталь будущего

Для того, чтобы объединить усилия по сокращению выбросов СО2 в отрасли, "Метинвест" инициировал проведение первого в Украине форума "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины", который прошел 14 июля в Киеве и собрал более ста участников из разных стран мира.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков, отметил, что на следующие пять лет компания уже запланировала инвестировать полмиллиарда долларов в эко-проекты. Это при том, что, в целом, за 15 лет своей работы группа инвестировала более 80 миллиардов гривень в это направление.

Касаясь темы декарбонизации, гендиректор сообщил, что для снижения выбросов СО2 в компании работают над производством железа прямого восстановления – DRI, из которого можно в электросталеплавильных печах производить сталь.

"Это то направление, которое "Метинвест" выбрал себе для активной проработки. Более того, мы уже сделали первые шаги в этом направлении – у нас с начала этого года есть полноценный окатыш DRI-класса, который мы начали производить на нашем Центральном ГОКе. То есть, мы уже сделали первый шаг, или первое сырье, которое может использоваться для низкоуглеродного процесса производства стали", - пояснил руководитель компании.

По его словам, дальнейшие шаги включают в себя постройку модулей прямого восстановления железа и переход к электрометаллургии. А в перспективе эти технологии можно будет напрямую увязывать с возобновляемыми источниками энергии. А также перейти на водородную металлургию – модули DRI могут быть переведены на водород, который станет доступным для всех технологий.

"Это та карта, по которой "Метинвест" намерен двигаться. Первые шаги мы уже сделали. Есть также множество других инициатив, которые мы сегодня прорабатываем: это и технология по улавливанию СО2, и дальнейшему использованию в химических процессах, есть идеи и по исследованию процессов в созданном компанией университете "Метинвест "Политехника". Это поможет нам выйти на лучшие мировые практики", - подытожил Рыженков.

Высокоточные технологии для Украины

В качестве подтверждения намерения двигаться по пути поиска лучших мировых технологий, которые позволят сделать производство стали в Украине более экологичным, на форуме глава "Метинвеста" подписал меморандум о сотрудничестве с международным лидером в области инжиниринга, строительства и предоставления услуг для всего жизненного цикла оборудования предприятий металлургической промышленности - компанией Primetals Technologies.

Стороны договорились о реализации совместных инициатив в сфере научно-исследовательских работ в рамках программы Horizon Europe и Исследовательского фонда угля и стали.

Кроме того, "Метинвест" заключил меморандум о сотрудничестве с ведущим австрийским исследовательским центром в металлургии K1-MET для реализации совместных проектов по сокращению выбросов СО2, согласно "Европейскому "зеленому" курсу".

Проекты объединяют углеродно-нейтральные технологии, экономику замкнутого цикла и цифровизацию для устойчивого производства стали.

Миллиарды на модернизацию

Основатель Horst Wiesinger Consulting, глава наблюдательного совета GMK Center, доктор Хорст Визингер, отметил, что, согласно проведенному исследованию, технологии, способные полностью исключить выбросы СО2 от производства, появятся в мире не ранее, чем в 2035 году.

В Украине же главной проблемой внедрения низкоуглеродных технологий, по его словам, остается недостаток финансирования. Согласно оценкам аналитиков GMK Center, процесс декарбонизации производства потребует от отечественных металлургических предприятий 25 миллиардов долларов капитальных инвестиций. Основная финансовая нагрузка, при этом, придется на 2030-2070 годы

"Есть вероятность, что даже с учетом технологий, мы не достигнем полной углеродной нейтральности к 2050 году. И, разумеется, такие глобальные проекты невозможны без господдержки и госинвестиций", - сказал Визингер.

При этом, заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка отметил растущую заинтересованность крупного бизнеса в снижении выбросов парниковых газов, назвав это позитивным сигналом для всей экономики страны.

От активной позиции государства и предприятий зависит насколько счастливой и здоровой будет жизнь у будущих поколений украинцев. Очевидно, что в результате реализации компаниями своих инициатив, положительный экологический и экономический эффект сможет ощутить каждый гражданин.

Таким образом, сегодня перед ключевыми экономическими отраслями Украины стоит серьезный вызов: в посткризисное время найти возможности, чтобы перестроить работу предприятий, сократив вредные выбросы в атмосферу, и при этом остаться на плаву. Очевидно, что готовность меняться и идти в ногу с современными экологическими трендами будет "проверкой на вшивость" для предприятий украинской энергетики, транспортной отрасли, ЖКХ, металлургии и других генераторов парниковых газов.

Татьяна Стежар

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