24 громады, не имеющие центров предоставления админуслуг (ЦПАУ), получат 56,2 млн грн на строительство и 4,9 млн грн на оборудование.

Правительство утвердило распределение 231 млн грн субвенции из государственного бюджета, с помощью которой 165 громад будут развивать сеть усовершенствованных центров предоставлений админуслуг - «Дія Центров».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации на своем сайте.

Читайте также"Пенсия онлайн": в Минцифры анонсировали нововведение для пенсионеров

В частности, 24 громады, не имеющие центров предоставления админуслуг (ЦПАУ), получат 56,2 млн грн на строительство и 4,9 млн грн на оборудование.

«Благодаря этому 271 тыс. украинцев получат доступ к админуслугам», - сказано в сообщении.

Еще 19 громад, которые трансформируют ЦПАУ райгосадминистрации в ЦПАУ органа местного самоуправления, получат 45,4 млн грн на строительство и 5,4 млн грн на оборудование. Благодаря этому 498 тыс. жителей бывших райцентров смогут получать услуги в модернизированных ЦПАУ органов местного самоуправления.

Кроме этого, 122 громады получат 81,3 млн грн на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт (ЦПАУ) и 37,8 млн грн на новое оборудование. Это позволит более 4,5 млн украинцев получать больше необходимых услуг в едином пространстве и комфортных условиях.

Согласно сообщению, уже ближайшим временем в Украине планируется открыть более 100 «Дія Центров».

Увеличение сети ЦПАУ

Ранее в июне Кабинет министров утвердил методические рекомендации относительно критериев территориальной доступности центра предоставления админуслуг, включая его территориальные подразделения и удаленные (в том числе и передвижные) рабочие места администраторов.

Министерство цифровой трансформации планирует до 2024 года увеличить сеть центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) почти в 3 раза – до более 3,5 тыс. с 1,3 тыс.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец