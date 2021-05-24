Основатель кэшбэк-сервиса Letyshops Игорь Гнатовский в интервью Forbes рассказал о том, во сколько компании обходится оставаться полностью «белой» и об отношении к инициативе Министерства цифровой трансформации Дія City.

Letyshops – одна из немногих украинских компаний, которые не прибегают к использованию ФОТ-модели для оптимизации налоговой нагрузки.

«Мы одни из «белых ворон», которые в IT платят полностью «белую зарплату», – переплачиваем огромные суммы в налогах», – отметил Гнатовский.

В 2020 году плата за то, чтобы оставаться в полностью легальном поле, составила около $1,5 млн налогов, рассказывает предприниматель.

Ситуацию может изменить проект Дія City, разработанный Минцифрой. Это специальный правовой и налоговый режим для IT-компаний, резиденты которой, среди прочих преимуществ, получают сниженный налог на доход физических лиц - 5%, такой же, как платят ФЛП.

«В целом (проект Дія City – прим. ред.) поддерживаю. Налоговую минимизацию для IT-рынка давно пора сделать официально. Она же есть по факту: 95% IT-компаний ее практикуют через ФЛП. В общем, нас устраивает, что налоговый знаменатель уравняют для всего IT-рынка. Нам сотрудники обходятся на 30-35% дороже ФЛП», – заявил предприниматель.

На вопрос, собирается ли Letyshops вступить в Дія City когда проект будет запущен, Гнатовский ответил, что этот вариант находится на рассмотрении.

«Предварительно да, но это будет зависеть от того, какие там будут дополнительные условия. Мотив у нас есть, а дальше будем исследовать», – отметил Гнатовский.

LetyShops – международный интернет-сервис, который возвращает часть денег за покупки в более 3000 интернет-магазинах.

Дія City – специальный экстерриториальный правовой режим для IT-индустрии. Резиденты Дія City получат особый правовой статус, специальное налогообложение и либерализованные трудовые отношения. Резидентство в режиме является исключительно добровольным.

По словам Министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в рамках «Дія City» компании будут платить НДФЛ в размере 5% и военный сбор 1,5%, а также сниженный ЕСВ – 22% от минимальной заработной платы. Налог на прибыль (18%) заменит налог на выведенный капитал в размере 9%.

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Автор: Иван Бойко