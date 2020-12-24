Стоимость аренды уменьшилась примерно на 3% за последние три недели.

В течение последних трех недель цены на недвижимость в Киеве существенно уменьшились - это касается как покупки, так и аренды жилья в столице.

Читайте такжеЭксперты подсчитали, сколько украинцы купили квартир в ПольшеОб этом сообщает ТСН.uа.

"Стоимость аренды уменьшилась примерно на 3% за последние три недели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь однокомнатная квартира в столице в среднем стоит 1,8 миллиона гривень.

"Двухкомнатную квартиру в столице можно приобрести за 2,7 миллиона гривень. За трехкомнатный дом в Киеве надо будет выложить почти 4 миллиона гривень", - подчеркивает издание.

Что этому предшествовало

В начале декабря аналитики рынка недвижимости выяснили, где в Украине дешевле всего арендовать жилье на новогодние праздники.

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Автор: УНИАН