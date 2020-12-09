В среднем по Украине снять посуточно жилье на Новый год будет стоить 1,5 тысячи гривень.

В Украине дешевле всего снять квартиру на Новый год в Сумах – арендаторы просят 350 гривень в сутки. Бюджетные варианты жилья на новогоднюю ночь можно найти в Чернигове и Кропивницком – 400 гривень. Во Львове и Киеве цены самые высокие.

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Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на данные аналитиков сайта OLX Недвижимость.

"Недорогой вариант отпраздновать Новый год в западных областях Украины – Ивано-Франковск. Арендная плата за квартиру здесь составляет в среднем 430 гривень в сутки", - говорится в сообщении.

При этом значительно выше цена на аренду дома. В среднем по Украине это будет стоить 1,5 тысячи гривень.

В сравнении с прошлым годом, в некоторых крупных городах Украины произошли значительные изменения в ценах на посуточную аренду:

во Львове забронировать дом в ноябре 2019 года было в 2,5 раза дешевле, сейчас – в среднем 3 тысячи гривень в сутки;

в Днепре стоимость аренды была меньше в 1,5 раза – с 2 тысяч она подросла до 3 тысяч гривень;

в Киеве коттеджи подорожали на 11% – 5 тысяч гривень в день,

в Одессе на 8% – 2,7 тысячи гривень в день;

в Харькове снять дом в этом году стало наоборот немного дешевле – на 7%, теперь просят в среднем 2,8 тысячи гривень.

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Автор: УНИАН