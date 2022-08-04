В частности, это будет связано с падением покупательной способности граждан.

В ближайшие годы украинцев больше будет интересовать жилье для аренды, а не для покупки.

Об этом сообщил УНИАН соучредитель и управляющий партнер инвестиционно-девелоперской компании INSPI Development Владимир Семенцов.

"Смена ориентиров от владения к пользованию будет обусловлена не только сменой парадигмы жизни - от устойчивого места (образа) жизни к свободе передвижения и жизни в любом месте в любое время, а еще и падением покупательной способности и страхами потерять имущество, что прежде всего связано с войной и ее последствиями", - отметил эксперт.

Он добавил, что "свобода и страх станут движителями изменения отношения к жизни в конкретном месте, а также в восприятии имущества, как блага".

Однако при покупке жилья, по словам Семенцова, в ближайшие годы для покупателей крайне важными станут дополнительные гарантии безопасного приобретения жилья на первичном рынке.

В то же время для девелоперов жилья одним из главных вопросов ведения бизнеса станет невозможность влияния внешних обстоятельств и любых кризисных явлений в отрасли на их деятельность.

"В девелоперских компаниях в ближайшее время будут наблюдаться изменения в краткосрочном и долгосрочном бизнес-планировании, развитии тех или иных форматов жилья, используемых строительных технологий и материалов. Также стоит ожидать переориентацию доли покупателей-инвесторов на объекты, возводимые на территории западных областей", - подчеркнул эксперт.

Семенцов прогнозирует, что в ближайшие 2-3 года девелоперы будут постепенно отказываться от привлечения средств покупателей на стадии строительства проекта, а будут ориентироваться на продажи уже после ввода ЖК в эксплуатацию.

По словам эксперта, после победы также следует ожидать появления на рынке новых иностранных игроков: как инвестиционных фондов, так и девелоперов и строительных компаний, что может в корне изменить структуру украинского первичного рынка недвижимости. И это, в первую очередь, будет касаться западного региона Украины и нескольких крупных городов, в частности Киева.

Ипотечное кредитование:

Правительство утвердило условия обеспечения массового ипотечного кредитования для госкомпании "Укрфинжилье" в рамках программы "Доступная ипотека".

С 1 октября 2022 года эта программа заработает для четырех категорий граждан. Получить льготный кредит под 3% на 20 лет с первоначальным взносом в размере 20% для покупки жилья смогут военнослужащие, работники сектора безопасности и обороны, медики, учителя и педагогические работники, научные работники.

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