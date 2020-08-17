Уровень безработицы в Украине в конце года составит около 15% - эксперт о причинах

Сегодня в Украине являются безработными более 2,5 миллиона человек.

В случае начала т. н. второй волны пандемии, сокрушительный удар может ощутить вся мировая экономика, предупреждают эксперты. И добавляют, что Украине стоит ожидать еще больших потерь бизнеса и новых сокращений рабочих мест.

Геннадий Якубов, руководитель направления отказа источников существования МБФ "Каритас Украины", отмечает: "По нашим данным, уровень безработицы в Украине сегодня составляет 14,7-14,8%, что в количественных показателях составляет 2,7-2,8 миллиона человек ".

"С ухудшением карантинных условий и с увеличением количества инфицированных ситуация будет только ухудшаться. Будет уменьшаться количество рабочих мест, количество работников будет сокращаться - это повлияет на рынок труда негативно. Мы ожидаем, что к концу года количество безработных достигнет 3 миллионов человек", - отмечает господин Якубов.

Юлия Дрожжина, руководитель Экспертно-аналитического центра, прогнозирует: если осенью начнется новая волна карантина, она может сильно ударить по бизнесу и, соответственно, по рынку труда.

"То есть все основания говорить, что количество вакансий может, к сожалению, уменьшиться. А это значит, что конкуренция возрастет еще больше", - подчеркивает Дрожжина.

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