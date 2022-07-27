Продажа в одни руки будет осуществляться с определенными ограничениями по количеству листов с марками.

С завтрашнего дня, 28 июля, начинается продажа почтовых марок "Добрый вечер, мы из Украины!".

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Он отметил, что каждая украинская марка, это как "хорошая пощечина российским недоамбициям".

"Завтра запускаем марку "Добрый вечер, мы из Украины!" (плюс конверты и открытки). Немного улучшили дизайн, за который проголосовали более 300 тыс. украинцев, и теперь он супер современный. Понятно, что будет наш фирменный мерч (и даже открывалка для бутылок). Ну и лайфхак - как отличить настоящие марку и мерч от ненастоящих? На нашем нет трактора "Беларусь", - пояснил Смелянский.

Он заверил, что завтра утром марка будет доступна почти во всех отделениях страны, в том числе и в сельских тоже.

Также он добавил, что марки можно будет приобрести онлайн - в магазинах и на Amazon и EBay.

Смелянский отметил, что продажа в одни руки будет осуществляться с определенными ограничениями по количеству листов с марками.

В частности, не более двух листов марок каждого номинала (2+2); конверты в первый день - 2; конверты - 10; открытки - 10.

"Торжественное погашение обязательно будет. И оно будет крутым и уникальным. Но из-за мер безопасности, учитывая особо уязвимые чувства наших врагов к украинской филателии, я не буду раньше времени объявлять локацию. Однако я уверен, что, как всегда, увидимся со многими киевлянами", - добавил Смелянский.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на аукционе продали картину "Украинская мечта", которая стала иллюстрацией почтовой марки.

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