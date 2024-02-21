Бизнес просит парламент не парализовать экономику страны новым мобилизационным законодательством.

Ведущие бизнес-ассоциации Украины требуют внести изменения в законопроекта о мобилизации. Они обеспокоены, что новые нормы могут нанести дополнительный удар по экономике, пишет Reuters.

"Бизнес просит парламент не парализовать экономику страны новым мобилизационным законодательством. Необходим баланс между военным фронтом и экономикой", – говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации, которое приводит агентство.

Украинский Совет Бизнеса, объединяющий более 100 ассоциаций, в своем заявлении отметил, что некоторые критические замечания были учтены, но призвал изъять другие предложения, которые могут повредить бизнесу, который уже и так работает в режиме "выживания".

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Деловой совет выступает против таких вещей, как разрешение военным конфисковать частные транспортные средства для военных нужд без надлежащего надзора, а также против идеи отправки повесток через Интернет. Кроме того, компании, поставляющие вооружение для Вооруженных сил, должны быть в состоянии предотвратить призыв всех своих сотрудников на военную службу.

Бизнес-ассоциации Украины призывают власти к более прозрачному и понятному механизму предоставления отсрочек от призыва для критически важных работников, особенно в высококвалифицированных отраслях.

По словам главы ИТ-ассоциации Марии Шевчук, из 360 тысяч работников ИТ-сектора, который является ключевым экспортным сектором Украины, лишь около 1% имеют отсрочку от призыва в армию. При этом около 75% рабочей силы отрасли – мужчины.

"Мы настойчиво призываем власть к диалогу с бизнесом, чтобы нас услышали. Мы могли бы развиваться, платить больше налогов, обеспечивать армию, ведь сейчас существуют проблемы с донорской поддержкой в целом", – подчеркнула Шевчук.

Напомним, ранее появилась информация, что в Кабмине рассматривают схему бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс грн. Эта схема вызвала волну критики со стороны экспертов и военных, что может спровоцировать раскол в обществе. Кроме того, это может привести к коллапсу в крупнейших сферах украинской экономики – аграрной и промышленной, где традиционно занято много работников, но зарплаты меньше, чем указанная Кабмином "граница".