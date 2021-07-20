Сейчас в Португалии проживают около 30 тысяч граждан Украины.

Количество украинских мигрантов в Португалии с годами сокращается из-за приобретения гражданства этой страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Украины в Португальской Республике Инна Огнивец сказала на Всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы".

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"Сейчас в Португалии проживают около 30 тысяч граждан Украины. Украинская община занимает 5 место среди других мигрантов, общее число которых составляет около 600 тысяч человек. Однако следует отметить, что численность украинских мигрантов в Португалии с годами существенно сокращается. Для сравнения, в период до 2008-2009 годов, до мирового финансового кризиса, численность украинской общины в Португалии составляла более 100 тыс. человек, а в начале 2010 года - 52 тыс. 500 человек", - сказала Огнивец.

"Однако это обуславливается главным образом не массовым выездом из страны, а прежде всего приобретением португальского гражданства, после чего они де-юре исключаются португальским правительством из списка иностранных граждан", - отметила посол.

По ее словам, украинская община завоевала высокий авторитет в португальском обществе как трудолюбивые, толерантные и высокообразованные граждане, которые сохраняют свою национальную идентичность.

Зарплата в Украине

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте 2021 года выросла по сравнению с мартом 2020 года на 18,9% - до 13 тыс. 612 грн.

По данным Государственной службы занятости, по состоянию на январь 2021 года количество зарегистрированных безработных составило 477 тысяч человек.

Согласно результатам опроса среди 7 700 украинских соискателей по состоянию на февраль 2021 года, более 90% заробитчан не планируют искать работу в Украине, а в Польшу выезжает каждый второй соискатель за рубежом.

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Автор: Виталий Саенко