Украинские компании ГМК планируют увеличение размера инвестиций в модернизацию и развитие производства и в следующем году.

Украинские предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК) инвестировали дополнительную прибыль, полученную благодаря росту цен на железную руду и металлургическую продукцию в 2021 году, в модернизацию и развитие производства.

Об этом пишет "Минпром".

В частности, "Метинвест" начал строительство нового цеха холодной прокатки на Мариупольском меткомбинате им. Ильича стоимостью 1 млрд долл. Новая технологическая цепочка, включая современную машину непрерывного литья заготовки, реконструированный стан 1700 и новый цех холодной прокатки, позволит компании добиться мирового уровня качества продукции на всех этапах производства – от полуфабрикатов до проката с покрытием.

В то ж время на ММК им. Ильича, входящем в состав "Метинвета", сейчас активно строится очистная установка на четвертой доменной печи, которая позволит качественно снизить уровень загрязняющих выбросов. Стоимость данного проекта составляет 27 млн долл. Ранее предприятие уже оборудовало подобные аспирационные системы на печах №3 и №5.

При этом на Северном горно-обогатительном комбинате "Метинвеста" на днях была введен в эксплуатацию второй пусковой комплекс циклично-поточной технологии (ЦПТ), строительство которого обошлось компании в 200 млн долл. Ввод в эксплуатацию ЦПТ в Первомайском карьере даст возможность в долгосрочной перспективе стабильно добывать руду в проектных показателях – 23 млн тонн в год, отметил гендиректор СевГОКа Андрей Скачков.

Также в этом году в Мариуполе началось строительство первого негосударственного горно-металлургического университета "Метинвест Политехника", который примет первых студентов уже в сентябре 2022 года. Кроме того, при поддержке "Метинвеста" в Мариуполе продолжается реконструкция парка им. Гурова и пирса на городской набережной, а также строительство первого в Украине многоквартирного стального дома.

В свою очередь, крупнейший в Украине металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" реконструирует агломерационной цех №2, а также конвертеры со строительством новых газоочисток общей стоимостью в 280 млн долл. Еще 270 млн долл. компания инвестирует в реконструкцию доменной печи №9, в результате которой использование дорогостоящего газа будет заменено на пылеугольное топливо.

При этом горнодобывающая компания Ferrexpo совместно с Vodafone Украина начала инвестиционный проект по строительству "Умного карьера". В частности, на предприятии запущена самая большая мельница для измельчения железной руды в Украине. Впервые в Украине производственная линия такого типа и мощности запускалась и настраивалась посредством дистанционного управления.

Более того, отмечает издание, украинские компании ГМК планируют увеличение размера инвестиций и в следующем году. В частности, "Метинвест" намерен вложить в модернизацию и развитие производства 800-850 млн долл., "АрселорМиттал Кривой Рог" – 600 млн долл., Ferrexpo – 300 млн долл., а "Интерпайп" – 136 млн долл.

Напомним, во второй половине 2020 году цены на железную руду пошли вверх, достигнув максимальных значений почти за 10 лет – на уровне 200 долларов за тонну. Эта тенденция сохранилась и в первой половине 2021 года. Причиной этому стал массовый запуск производства после простоя в начале пандемии коронавируса, что повлекло за собой повышенные спросы на сырьевые ресурсы. Благодаря этому украинские предприятия ГМК смогли существенно увеличить доходы. Тем не менее, во второй половину 2021 года цены пошли вниз, опустившись ниже 100 долларов за тонну.

Автор: Григорий Бондарь