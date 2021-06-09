Украинская сталь применяется на объектах, где невозможны компромиссы по качеству.

Украинская сталь пользуется спросом в мире благодаря своему качеству.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Україна-24" президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Сталь характеризуется такими же качественными показателями, как и потребительские товары, которые покупает каждый день гражданин Украины и выбирает самое лучшее. Так вот, украинская сталь благодаря в том числе и прежде всего "Метинвесту" продается по всему миру именно благодаря качеству этой стали", - сказал Каленков.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день украинская сталь применяется на объектах, где невозможны компромиссы по качеству.

"Поэтому все показательные проекты, от огромного здания в Дубаях, Лондоне, в Нью-Йорке – это все из стали "Метинвеста". Стали, которая производится в Украине. Поэтому мы можем гордиться, что эта сталь применяется на самых важных участках, на самых показательных объектах там, где невозможно никакого компромисса по качеству", - добавил он.

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Автор: Иван Бойко