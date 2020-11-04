Компанию признали лучшей в номинации "Программа изменений года".

Лидером конкурса Risk Excellence Awards, который ежегодно проводит Международный институт по управлению рисками и безопасностью труда, стала украинская группа компаний "Метинвест". Она была признана лучшей в номинации "Программа изменений года".

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на "5 канал".

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"Наименьшие показатели производственного травматизма в Украине демонстрирует крупный бизнес. Меньше всего пострадавших в горнорудной, нефтегазодобывающей и химической металлургии. На днях одна из таких украинских компаний в целом завоевала лидерство на ежегодном конкурсе Risk Excellence Awards Международного института по управлению рисками и безопасностью труда. Группа "Метинвест" стала победителем в номинации "Программа изменений года". Ее представители говорят, что подавали свои достижения в сфере охраны труда, а также - планы на будущее", - отметил автор сюжета.

По его словам, "Метинвест" боролся за победу среди таких брендов как "Пепсико", "Фуджи", "Мультиплекс", "Мідліст". И эта победа, по мнению представителей компании - победителя, будет иметь огромное значение для украинского бизнеса в целом.

"Победа на этом конкурсе – это не только признание выбранного "Метинвестом" курса от независимой организации, имеющей огромный вес на международной арене. Это серьезный стимул для других компаний в Украине, которые внедряют изменения, делиться своим опытом и учиться у других", - подчеркнул Павел Окара, менеджер по инновациям и проектов группы "Метинвест".

Сейчас при участии представителей крупного бизнеса в рамках проекта ЕС-МОТ нарабатывается новый закон, который имеет целью изменить подходы к безопасности труда и научить бизнес действовать на упреждение проблем, привлекать аудиторов и инвестировать в оценку рисков.

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Автор: УНИАН